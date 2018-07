Zum bereits 21. Mal öffnet das »Rock im Grünen Open Air« am 20. Juli seine Tore. Wie die Jahre zuvor ist der Eintritt kostenlos, und zahlreiche Nachwuchsbands versorgen die Zuschauer mit kräftiger Westmusik. Organisiert wird das Spektakel vom gleichnamigen Verein und zahlreichen freiwilligen Helfern. Laut Angaben der Veranstalter ist alles komplett ehrenamtlich und non-profit.

Am Freitag startet das Festival unter anderem mit Flonske (Hip Hop), Weltraum Power (Sexy Rock), Kensington Road (Alternative Indierock) und Ryv Law (Punk), am Samstag folgen unter anderem die Elephant Bastards (Stoner Rock), Bambi Slaughter (Grunge) und Dancing Bears With Broken Legs (irgendwas mit Hardcore). nd

Alle Bands und weitere Informationen unter: www.rockimgruenen.de