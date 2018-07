Darf bei einer nicht funktionierenden Toilette in einem 3-Sterne-Hotel der Reisepreis gemindert werden? Foto: imago/bonn-sequenz

Zum Hintergrund: Im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) gibt es einen eigenen Abschnitt, der die Rechte von Pauschalreisenden in solchen Fällen regelt. Dazu gehören eine Minderung des Reisepreises und unter Umständen auch Schadenersatz für nutzlos aufgewendete Urlaubszeit. Allerdings können Reisende nur dann Ansprüche geltend machen, wenn es sich um erhebliche Mängel handelt.

Mängel an Toilette, Spülkasten, Badewanne, Kleiderschrank, Balkon - was zählt?

Der Fall: Ein Paar mit Sohn hatte für 3786 Euro eine All Inclusive Reise in die Dominikanische Republik gebucht. Die Familie beschwerte sich umgehend über zahlreiche Mängel in ihrer Unterkunft im 3-Sterne-Hotel.

So hatte der Schrank keine Türen, sondern nur offene Ablagefächer. Die Toilette funktionierte nicht und war nicht sauber. Der Spülkasten wies innen Schmutzablagerunge...