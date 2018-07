Geld und Versicherung: Sicherheit für den Urlaub - Versicherungen rund um Campingbus, Wohnmobil und Co. Der Sommer ist da und immer mehr Reiselustige bereiten sich und ihre Ausrüstung aufs Camping vor. Vor der Abreise sollten Campingbegeisterte aber nicht nur ihre Ausrüstung prüfen, sondern auch ihren Versicherungsschutz. Mehr dazu lesen Sie im nd-ratrgeber

Familie und Steuern: Was Eltern über Cybermobbing im Internet wissen sollten. Jeder fünfte Jugendliche zwischen 12 und 19 Jahren hat laut einer Studie des Medienpädagogischen Forschungsverbundes Südwest (mpfs) bereits Erfahrung mit Cybermobbing gemacht. Was ist Eltern bei Cybermobbing zu raten? Wie sollten Eltern vorbeugen und im Ernstfall reagieren? Experten klären im nd-ratgeber auf und geben Ratschläge.

Grund und Haus: Gericht zu Altanschließern in Brandenburg. Seit Jahren tobt in Brandenburg ein juristischer Streit um rechtswidrige Beiträge der Bürger für alte Kanalanschlüsse durch alle Gerichtsinstanzen. Vor dem Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) gab es für die sogenannten Altanschließer erneut eine Niederlage. Wie das Gericht entschied, ist im nd-ratgeber nachzulesen.

Wohnen: Mieterrechte vor Gericht (Teil 1) - Der mühevolle Weg durch die Instanzen. Nur zwei Prozent aller mietrechtlichen Auseinandersetzungen landen vor Gericht. Doch ganz gleich, ob man vom Vermieter verklagt wird, etwa auf Duldung der Modernisierung, oder ob man selber seine Rechte durchsetzen muss – es ist nicht einfach, im Dschungel der Paragrafen und Instanzen den Überblick zu behalten. Wieso ist häufig gar keine Berufung beim Landgericht möglich? Wieso entscheiden Richter in scheinbar gleich gearteten Fällen ganz unterschiedlich? Und wer legt fest, wie hoch der Streitwert des Verhandlungsgegenstands ist? Der Berliner Mieterverein (BMV) klärt im nd-ratgeber auf.

Soziales: Urteile im Überblick - Ins Krankenhaus auch ohne Überweisung. Krankenhäuser dürfen Patienten auch dann behandeln, wenn ein Patient keine Überweisung eines niedergelassenen Arztes hat. Voraussetzung für die spätere Vergütung der Klinik ist allein, dass die dortige Behandlung »erforderlich und wirtschaftlich« war. Müssen Kassenärzte zwangszugewiesene Patienten behandeln? Bislang hatten Patienten in Thüringen zwei Möglichkeiten, mit Hilfe der Kassenärztlichen Vereinigung (KVT) zu einem Arzttermin zu kommen. Eine davon ist nun für unzulässig erklärt worden. Über entsprechende Gerichtsurteile wird im nd-ratgeber informiert.

Fragen & Antworten: Seit 10. Juli 2018 bieten Sparkassen Echtzeitüberweisungen an

