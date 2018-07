Was soll das sein

Müssen wohl nächstes Jahr wieder ran: Demonstrant*innen für mehr Lohngerechtigkeit Foto: Wolfgang Kumm/dpa

Kurz nach dem Weltfrauen 2017: Der Bundestag beschließt ein Gesetz zur Bekämpfung unterschiedlicher Bezahlung von Mann und Frau. Die damalige Bundesarbeitsministerin Manuela Schwesig (SPD) lobte jenes neubeschlossene Lohnentgelttransparenzgesetz ausgiebig: Es sei eine Maßnahme für »mehr Lohngerechtigkeit, für gleichen Lohn für gleiche und gleichwertige Arbeit für Frauen und Männer.«

Doch das Gesetz scheint bislang vor allem eins zu sein: Nicht besonders wirkungsvoll. Nur die wenigsten Beschäftigen, nämlich gerade einmal 1,5 Angestellte pro Unternehmen und pro Monat stellten eine Anfrage, wie viel Personen des anderen Geschlechts in ihrer Position im Mittel verdienten. Das ergab die Umfrage des Beratungsunternehmens Kienbaum unter 103 Unternehmen. Durchschnittlich seien es neun Beschäftige pro Unternehmen in einem halben Jahr gewesen. Dabei sind die Unternehmen für die das neue Auskunftsverpflichtung gilt keine Zwerge: Mindestens 200 Beschäftigte muss ein Unternehmen haben, damit ihre Arbeitnehmer*innen überhaupt eine Anfrage stellen dürfen.

Das Entgelttransparenzgesetz regelt, dass Mitbareiter*innen, sofern sie mehr als sechs Kollegen des anderen Geschlechts in einer vergleichbaren Position haben, das Unternehmen nach dem mittleren Lohn jener Kolleg*innen fragen dürfen. Damit sollen vor allem Frauen ein Argument in Lohnverhandlungen für einen besseres Gehalt an die Hand bekommen können.

Allerdings haben nicht nur Frauen die neue Abfragemöglichkeit genutzt, so die Studie, sondern auch ihre männlichen Kollegen – obwohl für diese das Gesetz gar nicht gedacht war. In insgesamt 20 Prozent der Unternehmen waren es gleich viele Männer wie Frauen, die nach dem Gehalt der Kolleg*Innen des anderen Geschlechts fragten. Neun Prozent der Unternehmen machten sogar die Erfahrung, dass mehr Männer das neue Gesetz nutzen.

In der Anfrage von Kienbaum sollten die Unternehmen auch über ihre Erfahrungen mit dem Auskunftsrecht Bilanz ziehen. Diese fällt wohl eher gemischt aus. Zwar waren in zwei Drittel aller Anfragen, wenn es vergleichbare Mitarbeiter*innen gab, keine Lohndiskrepanz festzustellen, in 14 Prozent der Fälle, fand sich allerdings doch, dass die Anfragenden weniger verdienten. Wie groß die Lohnlücke im Schnitt ausfiel, wurde jedoch nicht mitgeteilt.

Unklar ist, was die zu gering Bezahlten mit der Information anfangen. Denn ein Automatismus, dass sie besser bezahlt werden, resultiert daraus nicht. Kritiker hatten das Gesetz deswegen schon bei der Einführung als zahnlosen Tiger bezeichnet. »Instrumente zur Durchsetzung von gleicher Bezahlung fehlen komplett«, kritisierte die frauenpolitische Sprecherin der LINKEN-Bundestagsfraktion, Cornelia Möhring bereits 2017. Die Grünen hatten ein Verbandsklagerecht für die Einklagung des angemessenen Gehalts gefordert. Zudem sei es unzureichend, dass nur ab 200 Beschäftigten im Unternehmen ein Auskunftsrecht besteht, bemängelte deren frauenpolitische Sprecherin, Ulle Schauws

Noch immer gibt es in Deutschland eine der größten Gender Pay Gaps in der EU. Im Schnitt verdienen Männern rund 20 Prozent mehr als Frauen. Selbst wenn man verschiedene Qualifikation, Alter und Position herausrechnet und den bereinigten Gender Pay Gap kalkuliert, bleibt eine Lohnlücke von rund sechs Prozent.