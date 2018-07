Die »Rettung« Griechenlands ist zu Ende. Für Deutschland hat sie sich gelohnt: Wegen der Politik der Troika hat der Bundeshaushalt in der »Krise« mindestens 2,5 Milliarden Euro Gewinn eingefahren. In Griechenland wiederum leben mindestens 40 Prozent der Bevölkerung an oder unter der Armutsgrenze, ein Drittel der Haushalte kann sich keine Heizung mehr leisten, 40 Prozent der Haushalte können ihre Miete und sonstigen laufenden Rechnungen nicht mehr bezahlen. Der Dokumentarfilm kontrastiert diese Umstände mit dem Tourismusboom, denn jedes Jahr verbringen mehr als 30 Millionen Menschen ihre Sommerferien in Griechenland. Foto: BR/WDR/Johannes Höflich

Bayerischer Rundfunk, 22.00 Uhr