Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Ally (Anna Faris) liest in einer Zeitschrift, dass die Durchschnittsfrau mit 10,5 Männern im Leben Sex hat. Seien es mehr als 20, könne sie nie glücklich werden. Faris hat diese Marke schon erreicht. Sofort sucht sie all ihre Ex-Liebschaften auf. Unter ihnen will sie ihren Traummann finden.

Das ist natürlich Klamauk, aber auch ideologisch relevant. Lifestylemagazine mit allen Zielgruppen warten mit Ratgeberquatsch auf. Los geht es mit der »Bravo«, dann folgen »Neon« und »Nido«, »Vogue« und »Cosmopolitain«, und am Ende steht die »Apotheken-Umschau«. Die Aufgeklärten verfallen im individualistischen Zeitalter dem Aberglauben: Mit sich im Reinen ist nur, wer ein optimiertes Selbst vorweisen kann. Foto: © Twentieth Century Fox Film Corporation

Sat.1, 20.15 Uhr