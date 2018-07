Brüssel. Der Verbraucherschutzorganisation Foodwatch gehen die Pläne der EU-Kommission zur Reform des Lebensmittelrechts nicht weit genug. »Egal ob Fipronil in Eiern, verseuchte Lactalis-Babymilch oder Pferdefleisch in der Rindfleisch-Lasagne: Die immer wiederkehrenden Skandale zeigen, woran das EU-Lebensmittelrecht krankt«, erklärte Foodwatch-Geschäftsführer Thilo Bode am Dienstag in Brüssel. »Die EU schützt weiterhin die Interessen der Industrie.« Foodwatch kritisiert, dass die im EU-Recht vorgeschriebene lückenlose Rückverfolgbarkeit in der Lebensmittelkette nie durchgesetzt wurde. AFP/nd