Washington. Die Kaffeehauskette Starbucks hat den Verzicht auf Plastikhalme in ihren rund 28 000 Filialen weltweit bis 2020 angekündigt. »Starbucks zieht endlich eine rote Linie und schafft ein Vorbild für andere große Marken«, erklärte Manager Chris Milne am Montag. Das Unternehmen schätzt, dass es eine Milliarde Halme pro Jahr einsparen wird. Kalte Getränke bekommen Kunden von Starbucks künftig in einem Becher mit Deckel serviert, der eine kleine Öffnung zum Trinken hat. Für Getränke mit Eiswürfeln soll es Halme aus Papier oder Stärke geben - und das nur noch auf Nachfrage. AFP/nd