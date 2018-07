Washington. Die finnische Fitness-App Polar hat ihre Standortbestimmungsfunktion abgeschaltet, nachdem sensible Daten von Soldaten und Geheimdienstmitarbeitern im Internet aufgetaucht sind. »Wir können westliche Militärangehörige in Afghanistan über die Polar-Seite finden«, erklärte Sicherheitsexperte Foeke Postma. Mit nur wenigen Klicks könne ein hochrangiger Offizier beim morgendlichen Joggen auf einem Luftwaffenstützpunkt mit Atomwaffen ausfindig gemacht werden. Gefunden wurden Daten von rund 6000 Polar-Nutzern, darunter Soldaten verschiedener Länder sowie Mitarbeiter des FBI und des Geheimdienstes NSA. AFP/nd

