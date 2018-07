Kabul. Bei einem Selbstmordanschlag auf einen Sicherheitsposten in der ostafghanischen Stadt Dschalalabad sind am Dienstag mindestens elf Menschen getötet worden. Am Vorabend hatte Präsident Ashraf Ghani den für die Öffentlichkeit unangekündigt eingetroffenen US-Außenminister Mike Pompeo empfangen. In einer Pressekonferenz sprachen beide anschließend davon, dass sie die Bemühungen um Frieden mit den Taliban optimistisch sähen. dpa/nd