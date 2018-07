FIFA-Präsident Gianni Infantino schmückt sich gern mit berühmten Menschen. Küsschen hier, Händeschütteln dort. Sein neuester PR-Coup war jedoch mehr als daneben: Noch bevor alle zwölf Kinder aus der Höhle in Thailand gerettet worden waren, lud Infantino sie zum WM-Finale ein. Dass zu diesem Zeitpunkt nicht einmal die Eltern direkten Kontakt hatten: Egal! Die Verheißung aufsehenerregender Bilder war wohl wichtiger als Rücksichtnahme. Zum Glück sind die Kinder noch nicht fit genug für die Reise. nd

