Nach dem kläglichen Scheitern seiner Mannschaft bei der WM haben viele schon das Aus für Argentiniens Trainer Jorge Sampaoli vorhergesehen. Doch statt den 58-Jährigen für die magere Leistung des Vizeweltmeisters abzustrafen, wurde Sampaoli vom argentinischen Verband AFA nun sogar zusätzlich noch die Verantwortung für die U20-Mannschaft übertragen. Ob Sampaolis Verbleib als Nationalcoach mit seiner Leistung zu tun hat oder eher mit der bei seiner Entlassung fälligen Abfindung in zweistelliger Millionenhöhe, bleibt Spekulationssache.

