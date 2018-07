Potsdam. Die Prüfgesellschaft Dekra fordert angesichts vergleichsweise vieler tödlicher Unfälle in Brandenburg mehr Engagement für die Sicherheit vor allem von Nutzfahrzeugen. So solle etwa ein elektronischer Abbiegeassistent für Lastwagen, der vor Radfahrern warnt, Pflicht werden, hieß es am Dienstag bei der Vorstellung des Verkehrssicherheitsreports 2018. Zudem sollten Berufskraftfahrer besser über Systeme wie Notbremsassistenten aufgeklärt werden. Auch Ablenkung am Steuer etwa durch Smartphones sei ein wichtiges Thema. dpa/nd