Foto: Westerland. Touristen sitzen an der Promenade von Westerland auf Sylt in der Sonne. Der Tourismus in Schleswig-Holstein ist im Aufwind, fast 30 Millionen Übernachtungen wurden im vergangenen Jahr dort registriert. Einer Studie des Tourismusverbandes des Landes (TVHS) von 2017 zufolge gehören die Ortsbilder jedoch noch immer zu den aus Gästesicht schlechter bewerteten Faktoren. »Angesichts massiver Infrastrukturinvestitionen zahlreicher Wettbewerber im In- und Ausland ist dieser Sachstand unbefriedigend«, stellt der THSV fest. Das Zen-trum von Westerland, Hauptort auf Sylt, kann in diesem Zusammenhang als treffendes Beispiel dienen. dpa/nd Foto: dpa/Carsten Rehder