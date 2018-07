Hamburg. Pendler aus Mecklenburg-Vorpommern, die in Hamburg arbeiten, müssen in den nächsten Wochen Umwege in Kauf nehmen: Der Hamburger Abschnitt der A24 zwischen dem Horner Kreisel und dem Kreuz Hamburg-Ost ist bis zum 4. August voll gesperrt. Grund ist eine Fahrbahnsanierung. dpa/nd