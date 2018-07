Schwerin. Die Schweinehaltung hat in Mecklenburg-Vorpommern im vergangenen Jahr weiter um 16 000 auf rund 844 000 Tiere zugenommen. Darunter waren knapp 270 000 Mastschweine und fast 90 000 Zuchtsauen, wie aus einem aktuellen Bericht des Statistischen Landesamts hervorgeht. Allerdings liegen die Bestände noch immer weit unter dem Niveau von Anfang der 1990er Jahre mit damals 1,15 Millionen Tieren. Laut Bericht hielten die Bauern im Land 2017 weniger Rinder und Legehennen als ein Jahr zuvor. Die Zahl der Rinder sank von rund 548 000 auf etwa 535 000 - dabei die der Milchkühe von 172 000 auf 170 000. Die Zahl der Legehennen ging von 2,3 auf 2,2 Millionen zurück. Schafe wurden wie ein Jahr zuvor knapp 71 000 gehalten. dpa/nd

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!