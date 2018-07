Was soll das sein

An den Bahnhöfen Halensee und Hohenzollerndamm könnten Züge der Ringbahn künftig ohne Halt durchfahren. So soll bei den häufig auftretenden Verspätungen der Betrieb stabilisiert werden. Bisher entstehen oft große Lücken, weil sich gerade bei den Linien S41 und S42 mit jeder Ringrunde die Verspätungen weiter erhöhen.

»Letztlich ist das eine Notmaßnahme, weil seit Jahrzehnten die erforderliche Infrastruktur für einen stabilen Betrieb auf dem Ring fehlt«, beklagt Jens Wieseke vom Berliner Fahrgastverband IGEB. Mit zusätzlichen Bahnsteigen sowie Signalen, die im Bereich Neukölln einen dichteren Takt ermöglichen würden, wäre das nicht nötig, so Wieseke.

Nach ersten Überlegungen hätte die Ringbahn auch am Heidelberger Platz durchfahren sollen, dies wurde wegen der Umsteigemöglichkeit zur U-Bahn jedoch fallengelassen. Ganz abgehängt werden sollen die Bahnhöfe bei Störungen jedoch nicht, jeder zweite Zug soll weiterhin halten. Wann die Maßnahmen in Kraft treten sollen, will S-Bahn kommende Woche bekanntgeben. Zuerst hatte die »Berliner Zeitung« berichtet. nic