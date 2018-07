Was soll das sein

Die Akademie der Künste in Berlin hat 14 neue Mitglieder aufgenommen. Neue Mitglieder in der Sektion Bildende Kunst sind Douglas Gordon, Björn Melhus, Gregor Schneider und Luc Tuymans, teilte die Akademie mit. In die Sektion Baukunst wurden Thomas Auer, Peter Haimerl und HG Merz gewählt.

In die Sektion Musik wurden Annesley Black, Peter Michael Hamel und Steffen Schleiermacher neu aufgenommen, in die Sektion Darstellende Kunst Johannes Schütz und Valery Tscheplanowa. In die Sektion Film- und Medienkunst wurden zudem Valeska Grisebach und Martin Steyer gewählt.

Die Sektion Literatur habe in diesem Jahr keine neuen Mitglieder aufgenommen, hieß es. Aktuell zähle die Akademie der Künste in ihren sechs Kunstsektionen 418 Mitglieder. epd