Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Zahlreiche Kulturinstitutionen in Berlin können mit einer Förderung aus Bundesmitteln rechnen. Aus dem Hauptstadtkulturfonds wurden insgesamt fünf Millionen Euro für 59 Projekte bewilligt, wie die Verantwortlichen am Dienstag mitteilten. Besonders gut bedachte Institutionen sind etwa die Schaubühne am Lehniner Platz, der Martin-Gropius-Bau, das SAVVY Contemporary, die Kultursprünge im Ballhaus Naunynstraße und das Brücke-Museum.

Weitere 5,6 Millionen Euro stellte die in Halle ansässige Kulturstiftung des Bundes für 26 Berliner Projekte zur Verfügung - beispielsweise für das Theater an der Parkaue, das Grips Theater und den Theaterfonds »Doppelpass«. dpa