Ramstein-Miesenbach: Friedensaktivisten halten sich bei der Kampagne "Stopp-Ramstein" in einer Menschenkette am Ortsausgang an den Händen. Sie demonstrierten gegen den US-amerikanischen Luftwaffenstützpunkt und dessen Rolle beim Einsatz von Drohnen. Foto: dpa/Oliver Dietze

Brüssel. Fast jeder zweite Deutsche ist für einen Abzug der knapp 35.000 noch in Deutschland stationierten US-Soldaten. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur plädierten 42 Prozent dafür und nur 37

Prozent wünschten sich, dass die amerikanischen Truppen in Deutschland bleiben. 21 Prozent machten keine Angaben.

Besonders stark wird ein Truppenabzug von den Wählern der LINKEN (67 Prozent), der AfD (55 Prozent) und der Grünen (48 Prozent) befürwortet. Aber auch von den Unions-Anhängern will mehr als jeder Dritte (35 Prozent) keine US-amerikanischen Soldaten mehr im Land haben. Bei der FDP sind es 37 Prozent, bei der SPD 42 Prozent.

Die US-Truppen waren während des Kalten Krieges Sicherheitsgarant für Westdeutschland, wurden danach aber stark reduziert. Trotzdem ist Deutschland immer noch der zweitgrößte US-Militärstandort weltweit hinter Japan.

An diesem Mittwoch werden US-Präsident Donald Trump und Bundeskanzlerin Angela Merkel beim NATO-Gipfel in Brüssel aufeinandertreffen. Vor wenigen Tagen hatte ein Bericht der »Washington Post« Spekulationen ausgelöst, die USA könnten aus Verärgerung über zu geringe deutsche Militärausgaben die Truppenstärke in Deutschland reduzieren. Trump

habe sich bei einem Gespräch von Vertretern des Weißen Hauses mit Militärs dafür interessiert, berichtete die Zeitung unter Berufung auf Regierungskreise. Das Verteidigungsministerium dementierte, die Spekulationen hielten sich trotzdem hartnäckig. dpa/nd