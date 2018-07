Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Potsdam. Für die Zwischennutzung der Räume des früheren Rechenzentrums in der Potsdamer Innenstadt gibt es Planungssicherheit für die nächsten fünf Jahre. Wie das Kuratorium der Stiftung Garnisonskirche am Mittwoch mit᠆teilte, habe sie einem entsprechenden Vertrag mit der Stadt Potsdam und dem Sanierungsträger Potsdam GmbH zugestimmt. Dieser beruht auf einem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 6. Juni 2018 über die zeitweilige Nutzung des Gebäudes, das unmittelbar neben der Baustelle für die umstrittene Wiedererrichtung des Turms der 1968 gesprengten Garnisonkirche, über dem Fundament des einstigen Kirchenschiffs steht, durch Kulturschaffende und Kreative. »Für die Nutzerinnen und Nutzer im Rechenzentrums bedeutet diese Vereinbarung Planungssicherheit bis zum 31. Dezember 2023«, heißt es in der Mitteilung. Damit habe die Stiftung zugleich »Klarheit über den verbindlichen Zeitpunkt des Endes der temporären Nutzung ihrer Flächen durch das Rechenzentrum«. tm