Potsdam. Die Deutsche Telekom will in der 360-Einwohner-Gemeinde Kleßen-Görne (Havelland) mobile Funkmasten aufstellen, um auch dort den Handy-Empfang zu ermöglichen. Darüber informierte Staatskanzleichef Martin Gorholt am Mittwoch in Potsdam. »Unsere langjährigen und zähen Verhandlungen mit dem Bund, der Bundesnetzagentur und den Mobilfunkanbietern, auch ländlich geprägte Regionen ans Netz zu bringen - also jedes Dorf, jede Stadt und jedes Unternehmen - scheinen endlich Wirkung zu zeigen«, sagte er. Der angekündigte Schritt lasse hoffen, dass das Wirtschaftlichkeitsargument nicht mehr ganz oben auf der Agenda der Telekom stehe und davon auch andere Standorte profitieren werden. Brandenburg werde seine Erfahrungen auch beim Mobilfunkgipfel, zu dem die Bundesregierung für diesen Donnerstag geladen hat, darstellen und die flächendeckende Abdeckung von Funklöchern bei Sprache und Datenverkehr im gesamten Land einfordern. tm