Madrid. Das Oberste Gericht in Spanien hat den katalanischen Ex-Regionalpräsidenten Carles Puigdemont und fünf weitere Katalanen als Abgeordnete suspendiert. Neben dem ins Ausland geflohenen Puigdemont handele es sich um den inhaftierten früheren Vizeregierungschef Oriol Junqueras und vier weitere Politiker der Region, die seit dem Herbst in U-Haft sitzen, teilte der zuständige Richter Pablo Llarena am Dienstag mit. Das Parlament in Barcelona habe aber die Möglichkeit, die sechs Politiker durch andere Abgeordnete zu ersetzen, die nicht wegen des Vorwurfs der Rebellion angeklagt seien, hieß es. dpa/nd