Israels Premier wirbt in der EU für Ende des Atom-Deals

Bange Frage in Europas Hauptstädten: Was macht Trump aus dem NATO-Gipfel?

Bundeskanzlerin Angela Merkel sagt dazu bei ihrer Ankunft beim Gipfel, sie wolle »aus gegebenem Anlass« sagen, dass sie selbst erlebt habe, »dass ein Teil Deutschlands von der Sowjetunion okkupiert wurde«. Nach der Wiedervereinigung könne Deutschland aber »eigenständige Politik machen« und »eigenständige Entscheidungen fällen«. Hochrangige Vertreter in Brüssel und Berlin haben die Trump allerdings im Verdacht, auch energiepolitische Interessen zu verfolgen. Mancher in der EU vermutet, dass dies auch ein Grund für den Ausstieg aus dem Atomabkommen mit Iran ist. Denn das Land verfügt über die größten Gasreserven der Welt. AFP

Trump macht damit in aller Öffentlichkeit eine neue Front im Konflikt mit Deutschland auf und vermischt das bewusst mit dem Streit um die Verteidigungsausgaben. Bisher griff er Deutschland und die EU insgesamt vor allem wegen des hohen Exportüberschusses im Handel mit den USA an und droht nach Strafzöllen auf Aluminium und Stahl auch mit Importabgaben auf europäische Autos. Die USA trügen fast die gesamten NATO-Kosten, schrieb er auf Twitter, und schützten auch Länder, »die uns im Handel abzocken«. Damit ist wohl auch Deutschland mitgemeint.

»Sehr unangemessen« sei das, empört sich Trump, der sich über mehr als fünf Minuten in Rage redet. Genauso unangemessen wie viel zu niedrige Verteidigungsausgaben in der NATO, die das »reiche Deutschland eigentlich sofort« erhöhen könne, ohne Probleme zu bekommen.

»Deutschland wird vollkommen durch Russland kontrolliert«, schimpft Trump und verweist auf die hohe deutsche Abhängigkeit von russischen Gaslieferungen. »Sie zahlen Milliarden Dollar an Russland, und dann müssen wir sie gegen Russland verteidigen.«

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Heftige Kritik der Opposition am Innenminister nach Suizid eines abgeschobenen Afghanen / Bundestagsvizepräsident Oppermann: »Damit macht man keine Späße«

Beamter der Berliner Kriminalpolizei verschickte SMS in rechtsradikalem Jargon an seinen Vorgesetzten

Italienischer Innenminister fordert Inhaftierung / Proteste gegen Salvinis Politik in Rom

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!