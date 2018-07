Wiesbaden. Die Verbraucher in Deutschland lassen sich vom Zinstief einer Studie zufolge nicht zu übermäßigen Schulden verführen. Nach Angaben der Schufa stieg die Zahl der neuen Ratenkredite 2017 nur um 4,4 Prozent auf erstmals über acht Millionen. Im Schnitt waren es 10 272 Euro pro Kredit und damit nur 47 Euro mehr als im Jahr zuvor. Am häufigsten wird ein Ratenkredit für den Kauf von Autos, Möbeln sowie Elektrogeräten in Anspruch genommen. Wie 2016 zahlten die Bundesbürger im vergangenen Jahr 97,8 Prozent aller Ratenkredite reibungslos zurück. dpa/nd