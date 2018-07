Anklam. Mecklenburg-Vorpommerns Landespolizei testet seit Mittwoch Körperkameras, um Attacken auf Beamte für Beweiszwecke zu filmen. Drei Polizeireviere wurden dazu mit jeweils 13 Kameras von drei verschiedenen Herstellern ausgerüstet, wie Innenminister Lorenz Caffier (CDU) zum Start der Testphase in Anklam sagte. Die Body-Cams werden bis Mitte Februar 2019 in Polizeirevieren in Anklam, Schwerin und Rostock-Reutershagen im Alltag geprüft. Anschließend soll entschieden werden, welches Produkt für die gesamte Landespolizei angeschafft wird. Für den Einsatz der Körperkameras wurde das Sicherheits- und Ordnungsgesetzes des Landes im April geändert. Die Beamten dürfen an öffentlich zugänglichen Orten Bild- und Tonaufzeichnungen machen und speichern. dpa/nd