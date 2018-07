Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Dresden. An den sächsischen Straßen verschwinden nach Angaben der Grünen immer mehr Bäume. 2017 seien nur noch rund 12 Prozent der gefällten Bäume durch neu gepflanzte ersetzt worden, teilte der Landtagsabgeordnete Wolfram Günther am Mittwoch mit. Seit 2010 sei fast ein Viertel des Baumbestandes gefällt worden. Rund 60 000 abgeholzten Bäumen an Bundes- und Staatsstraßen stünden lediglich rund 22 000 Neupflanzungen gegenüber. Günther kritisierte, dass der Freistaat die Richtlinie für den passiven Schutz von Straßen sehr restriktiv anwende. Gemäß dieser Vorschrift muss für neue Bäume ein Mindestabstand von 7,5 Metern zum Fahrbahnrand eingehalten werden. dpa/nd