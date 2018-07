Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Foto: nd/Ulli Winkler

Liebe Leserinnen und Leser,

aufgrund von Bauarbeiten am Sitz des neuen deutschlands wird das nd-ePaper vorübergehend nicht abrufbar sein. Der Dienst ist ab 18 Uhr an diesem Donnerstag abgeschaltet. Voraussichtlich am Freitagmorgen ab 2 Uhr können Sie das ePaper aber schon wieder mit der aktuellen Ausgabe wie gewohnt beziehen. Jederzeit können Sie aber weiterhin auf unsere Webseite neues-deutschland.de zugreifen.

Auch unsere Redaktion und Verlag werden im genannten Zeitraum nicht erreichbar sein. Wir bitten Sie, sich mit Ihren Fragen, Bestellungen und sonstigen Anliegen wieder ab Freitagmorgen an uns zu wenden und entschuldigen uns für die kurzzeitige Nichterreichbarkeit.

Vielen Dank für Ihr Verständnis!

Mit besten Grüßen

Redaktion und Verlag von neues deutschland