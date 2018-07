Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Ludwigshafen. Weil sie ihre Erbschaft nicht unbeaufsichtigt in der Wohnung liegen lassen wollte, hat sich eine Frau mehrere Tausend Euro in die offene Handtasche gestopft - und ist damit durch die Innenstadt von Ludwigshafen (Rheinland-Pfalz) gelaufen. Die Tasche sei so voll gewesen, dass die 50-Euro-Scheine teilweise herausgequollen seien, teilte die Stadtverwaltung mit. Zudem habe die 61-Jährige zeitweise mit ihrem Bargeld herumgewedelt. Als herbeigerufene Mitarbeiter des Ordnungsamtes der Frau von ihrem Tun dringend abrieten, verschloss sie ihre Tasche und fuhr mit der Straßenbahn nach Hause. dpa/nd