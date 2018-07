Düsseldorf. Neues aus der Reihe »Seltsame Welt der Umfragen«: Einer aktuellen Pressemitteilung zufolge haben 90,7 Prozent der Deutschen keine Angst vor Freitag, dem 13. Doch es gibt deutliche regionale Unterschiede: Die Menschen in Baden-Württemberg und Bayern verspüren demnach noch am meisten Angst einem solchen Tag. Was jedoch nicht am Katholizismus liegen kann, denn in Nordrhein-Westfalen, wo die meisten Katholiken Deutschlands leben, seien nur 2,7 Prozent der Befragten abergläubisch, wenn es um diesen Kalendertag geht. Der Zweck der Umfrage blieb im Dunkeln, denn Absender der Pressemitteilung war die ARAG Versicherung, die geschäftsbedingt ja nun eigentlich an grassierender Paraskavedekatriaphobie interessiert sein müsste. So heißt das Phänomen - abgeleitet wird der Begriff aus den griechischen Wörtern Paraskave (Freitag) und Dekatria (13). nd