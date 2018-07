Gera. Ein 18-Jähriger, der im Kostüm des Superhelden Spiderman auf ein Dach im thüringischen Gera gestiegen ist, hat sich damit eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs eingehandelt. Er habe sich von mehreren Kumpels bei der Aktion filmen lassen, teilte die Polizei mit. Schließlich habe er Polizisten noch angeboten, gemeinsam auf Verbrecherjagd zu gehen. »Dies lehnten die Beamten selbstverständlich ab«, hieß es dazu in der Mitteilung. »Derartige Aktionen sind äußerst gefährlich.« dpa/nd

