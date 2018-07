Suhl. Ein internationaler Rat der UNESCO will noch im Juli über die Erweiterung des Biosphärenreservats Thüringer Wald entscheiden. Das bisherige Gebiet soll von 17 000 auf rund 32 700 Hektar nahezu verdoppelt werden, wie ein Sprecher des Thüringer Umweltministeriums auf Anfrage erklärte. Das Ministerium hatte im vergangenen Jahr zusammen mit rund 20 Kommunen in der Region einen entsprechenden Antrag bei der UNESCO gestellt. Eine Entscheidung wird nach Angaben der Deutschen UNESCO-Kommission für den 25. Juli im indonesischen Palembang erwartet, wo sich der Rat des Programms »Der Mensch und die Biosphäre« trifft. dpa/nd

