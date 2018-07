Foto: Dortmund. Ort mit Tradition: eine sogenannte Trinkhalle im Ruhrgebiet. Für den 25. August wird zum 2. Tag der Trinkhallen mit Kulturprogramm im ganzen Ruhrgebiet eingeladen. Von 15 bis 22 Uhr gebe es in 50 ausgewählten Programm-Buden Musik, Filme und Aktionen rund um das Thema Fußball, kündigte die Ruhr Tourismus GmbH als Veranstalterin an. Mit dem Tag der Trinkhallen feiere man die Bude als »Begegnungsort der Kulturen«. Die Büdchen kamen in Ballungsräumen während der Industrialisierung Mitte des 19. Jahrhunderts in Mode. Unternehmer wollten über die Trinkhallen die Arbeiter mit Mineralwasser zu versorgen, um den Alkoholkonsum einzudämmen. dpa/nd Foto: dpa/Marcus Simaitis