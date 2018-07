Potsdam. Das Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte lädt zur Finissage seiner 2003 eröffneten Dauerausstellung »Land und Leute«. Sie findet statt am 22. Juli ab 11 Uhr. In der letzten Ausstellungswoche vom 17. bis 22. Juli haben alle Besucher freien Eintritt und können Publikationen des Museums am Neuen Markt 9 zum Aktionspreis erwerben. Die Dauerausstellung hat in den vergangenen 15 Jahren über eine halbe Million Besucher gezählt, teilte das Museum mit. In den kommenden zwei Jahren soll die Überblicksausstellung über die brandenburgisch-preußische Geschichte neu konzipiert und gestaltet werden.

Dazu werden Fragen gestellt: Welche Rolle spielten Adel, Militär und Stadtbürgertum? Wie prägte Migration das Zusammenleben? Wie wandelte sich das Verhältnis zu Berlin? Welchen Blick warf Fontane auf das Land, und wie schauen junge Brandenburgerinnen und Brandenburger heute auf ihre Heimat? nd