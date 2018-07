In der Ausgabe vom Donnerstag, 12. Juli, sind uns zwei bedauerliche Fehler unterlaufen. Auf Seite 2, Tagesthema Urteil im NSU-Prozess, ist der letzte Absatz von Petra Paus Kommentar durcheinandergeraten. Vollständig und richtig lautet er: Fünftens: Was würde das NSU-Trio aktuell wohl dazu sagen, wenn Flüchtlinge aus Afrika auf dem Weg nach Europa in Seenot geraten? Ich weiß es nicht, aber ich ahne es: Schiffe beschlagnahmen. Flüchtlinge zurück bringen. Retter bestrafen. Das klingt bekannt, oder? Ja, das NSU-Desaster ist weder aufgearbeitet, noch beendet. Auf Seite 8 derselben Ausgabe heißt es in dem Artikel »Verheerender Anschlag in Nordwestpakistan« in der Unterzeile »Der Selbstmordattentäter war acht Jahre alt«. Das ist falsch. Im Text heißt es richtig: »Nach offiziellen Angaben war der Angreifer etwa 16 Jahre alt und trug acht Kilogramm Sprengstoff bei sich.« Wir bitten - besonders Petra Pau - um Entschuldigung.