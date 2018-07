Gescher. Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) plant keinen neuen Anlauf für die Einführung einer Wertstofftonne in Deutschland. Es gebe eine Diskussion auf europäischer Ebene über die Frage, wie Plastik wiederverwertet werden könne, sagte sie am Donnerstag. Die Frage, ob sie eine Weiterentwicklung des Verpackungsgesetzes der Vorgängerregierung plane, verneinte Schulze. Deutschland sei Weltmeister im Recyceln, das müsse man international verbreiten. Die flächendeckende Einführung einer Wertstofftonne, die Umweltschützer fordern, scheiterte bisher. dpa/nd

