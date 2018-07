Kein Kompromiss in der Krim-Frage beim Treffen Trumps mit Putin in Helsinki

Schröder begrüßte, dass Russland und die USA zu Gesprächen bereit sind, und warnte vor Versuchen, Russland zu isolieren. »Ein ständiges Mitglied des Weltsicherheitsrates kann man gar nicht isolieren, sonst kommt man in keinem Konflikt der Welt einen Schritt weiter«, sagte er. dpa/nd

