Deutsch-russisches Spitzentreffen in Sotschi / »Westi«: Trump treibt EU zur Annäherung an Moskau

Moskau. Der russische Präsident Wladimir Putin hat die Gegensanktionen gegen wirtschaftliche Strafmaßnahmen des Westens bis Ende 2019 verlängert. Dem am Donnerstag veröffentlichten Erlass nach bleibt unter anderem die Einfuhr von Fleisch- und Milchprodukten, Obst und Gemüse aus der EU, den USA oder Kanada verboten. Das meldete die Agentur Tass in Moskau. Die EU und die USA hatten erste Strafmaßnahmen im Frühjahr 2014 verhängt. Russland reagierte daraufhin mit den Gegensanktionen. dpa/nd

