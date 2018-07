Costa Ricas Nationalmannschaftskapitän Bryan Ruíz wechselt nach der WM den Verein. Das lag allerdings weniger an seinen Leistungen - dem Team gelang kein Sieg -, sondern an einer Hooliganattacke auf ihn und weitere Spieler seines bisherigen Klubs Sporting Lissabon. Der 32-Jährige spielt künftig für den FC Santos in Brasilien. Viele Sporting-Profis verließen den Verein, nachdem im Mai etwa 40 Vermummte auf Spieler und Trainer eingeprügelt hatten. Der Grund: Der Verein spielt in der kommenden Saison nicht in der Champions League.