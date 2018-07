New York. Der UN-Nothilfekoordinator Mark Lowcock hat zum Abschluss eines dreitägigen Besuchs in Nordkorea die internationale Gemeinschaft um mehr humanitäre Hilfe für das Land gebeten. Die Vereinten Nationen wollen 111 Millionen Dollar sammeln, um rund sechs Millionen Bedürftige zu versorgen. Unter anderem Kanada, Schweden und die Schweiz haben bereits Geld gegeben, dennoch sind bisher nur rund zehn Prozent der Summe zusammengekommen. Unter anderem fehle es an Medikamenten und es gebe nicht genügend Zugang zu sauberem Wasser, sagte Lowcock. dpa/nd