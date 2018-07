Washington. Die Zahl der Toten bei den seit Monaten andauernden Unruhen in Nicaragua ist laut Menschenrechtlern auf 264 gestiegen. Dies gab die Interamerikanische Kommission für Menschenrechte am Mittwoch in Washington bekannt. Am Sonntag waren bei einem Angriff von Regierungsanhängern nahe der Oppositionshochburg Masaya mindestens 14 Menschen getötet worden. Die Opposition hat ab Donnerstag weitere Proteste gegen die Regierung sowie anschließend einen Generalstreik angekündigt. AFP/nd