Teheran. Für ein Gipfeltreffen zum Syrienkonflikt will Irans Präsident Hassan Ruhani in Kürze Russlands Präsidenten Wladimir Putin in Teheran empfangen. Das gab der außenpolitische Berater des obersten iranischen Führers, Ali Akbar Welajati, nach einem Gespräch mit Putin am Donnerstag im Kreml bekannt. Auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan soll demzufolge an dem Treffen teilnehmen. Ein genaues Datum nannte Welajati nicht. Putin wolle auf der Basis der Friedensverhandlungen von Astana weiterhin an der politischen Zusammenarbeit mit den drei Ländern im Syrienkonflikt festhalten, sagte Welajati laut Nachrichtenagentur Tasnim. dpa/nd