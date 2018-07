Am Samstag soll das Wetter wieder besser werden und zufällig bietet sich die Möglichkeit, Berlins Kunstszene per Fahrrad zu entdecken. Art Spin Berlin bietet eine interaktive Kunst- und Fahrrad-Tour zu kreativen Orten, orts᠆spezifischen Kunst-Performances und Installationen in verschiedenen Berliner Kiezen. nd

Programm und Anmeldung unter: artspin.berlin/de