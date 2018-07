Zur Person

Studio Fizbin

Mit dem E-Game »Inner World« hat das Trio um den gebürtigen Bielefelderden Deutschen Computerspielpreis 2014 gewonnen. An der erfolgreichen schrägen Fantasy-Story haben die Newcomer dann in ihrem Studio Fizbin in Berlin weitergebastelt. Herausgekommen ist »The Inner World: Der letzte Windmönch«. Der verrückte Abenteuertrip bekommt einen unerwarteten Dreh in eine Gegenwelt. Dort streben Möchtegernnazis nach der Macht und treffen auf Widerstand.