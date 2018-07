»The Inner World« und die Fortsetzung »The Inner World: Der letzte Windmönch« gehören zum Subgenre Point-and-Click-Adventure (Hinzeigen-und-Klicken-Abenteuer). Dabei müssen Rätsel gelöst werden, und es wird mit Charakteren der digitalen Welt interagiert. Die Spieler klicken mit der Computermaus oder dem Finger die jeweiligen Hotspots an.

Beide Spiele, in denen sich die Teilnehmenden gemäß der Drehbücher behaupten müssen, spielen im Märchenreich Asposien, einer Art Riesenhöhle. Ein Protagonist ist ein virtueller junger Mann, Robert. In der ersten Version soll er seine Mitbürger vor dem gierig-neidischen Bösewicht Conroy retten. In der aktuellen zweiten Version heißt der Bösewicht Emil, ein demagogisch begabter Krämer. Der errichtet ein faschistisches Regime, das die Flötennasen als Feinde Asposiens stigmatisiert und ausschalten will. Auch hier ist Robert der Retter, unterstützt von dem Energiebündel Laura und einem gefiederten Kumpel, der treuen Taube Hack. gra