Nach milden Wintern haben zurückkehrende Zugvögel bei der Futtersuche oft das Nachsehen. Foto: Getty Images/iStockphoto

Ob im feuchten Januar oder in der weithin anhaltenden Trockenheit des Juni dieses Jahres - es wird zunehmend deutlich: Das Klima ändert sich. Überschwemmungen statt Schnee im Winter lassen Skitouren in deutschen Mittelgebirgen buchstäblich ins Wasser fallen. Skisprungschanzen und die Erinnerung der Älteren an Skiwettbewerbe in diesen Regionen zeugen noch von ganz anderen klimatischen Verhältnissen. Weiße Weihnachten waren für die in diesen Landstrichen wohnende Großelterngeneration selbstverständlich, so ihre Erzählungen.

Keine Frage, der Klimawandel ist längst nicht nur ein akademisches Problem. Im Zuge der allgemeinen Erderwärmung sind die mittleren Temperaturen in Deutschland in den vergangenen 135 Jahren um etwa 1,4 °C und damit um ein knappes halbes Grad mehr als im globalen Durchschnitt angestiegen. Extremwetterereignisse wie Starkregen und Hitzeperioden werden häufiger, so der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach. In de...