Beim letzten Mal fragten wir nach dem Komponisten Franz Liszt.

Gewonnen haben:

Christine Speer, Cottbus

Doris Mettel, Berlin

Ulrike Unbehauer, Aue

Rätselantworten per Post an: neues deutschland, Steckbrief, Franz-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin, oder per E-Mail an: steckbrief@nd-online.de

Die Einsender/Gewinner erklären sich mit der Veröffentlichung ihrer Namen und Wohnorte einverstanden.