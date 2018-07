»Wenn Kaschmir kratzt«, lautete einmal eine hübsche Überschrift zur aktuellen Lage in der Himalaya-Region, die nur insofern unpassend war, als dass es dort seit Jahrzehnten immer kratzt. »Kaschmir« kennt man eigentlich nur in Kombination mit »Wolle« - oder eben mit »Konflikt«. Nach einer Phase relativer Beruhigung sind Zusammenstöße im indischen Bundesstaat Jammu und Kaschmir zwischen muslimischen Separatisten und der indischen Armee im Frühjahr wieder heftiger geworden. Auf dem Foto beobachten Zivilisten im Dorf Kundalan, südlich der Stadt Srinagar, ein Gefecht. Das Bild wurde am 10. Juli aufgenommen. Laut AFP wurden dabei ein Regierungsgegner getötet und mehr als 120 verletzt. rst

Foto: AFP/Tauseef Mustafa