Ganze 14 Meter hoch, 3 Tonnen schwer, versteckt unter der Pyramide des Louvre. »Thron« heißt die Riesenskulptur von Kohei Nawa. Das millionenteure Kunstwerk hat der japanische Künstler eigens für das Pariser Museum geschaffen. Die Ausstellung der Skulptur gehört zu den Highlights der »Japonismes 2018«, mit der in Frankreichs Museen, Konzerthallen und Theatern Japans Kunst und Kultur gefeiert und gewürdigt wird. Anlass der Japan-Saison ist der 160. Geburtstag der diplomatischen Beziehungen zwischen Frankreich und dem Land der aufgehenden Sonne. dpa/nd

Die sizilianische Sängerin und Wahlberlinerin Etta Scollo stellte in der Ufa-Fabrik ihre neue CD vor

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!