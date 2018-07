Was soll das sein

Dresden. Wegen rechter und menschenverachtender Äußerungen in einer Whatsapp-Gruppe hat die AfD Sachsen eines ihrer Mitglieder im Vogtland ausgeschlossen. Das Verfahren gegen einen weiteren Beteiligten aus dem Kreisverband ist noch anhängig. Nach Angaben des Landesverbandes in Dresden vom Donnerstag teilten sie Inhalte, die »geschmacklose und gewaltverherrlichende Motive enthielten«. Der Landesvorstand hatte zudem dem Administrator der Chatgruppe und dem Kreisvorsitzenden eine Abmahnung erteilt. Ein weiterer Akteur war nach der Anhörung aus der Partei ausgetreten. Das Verhalten mehrerer Mitglieder des Kreisverbandes hatte im Mai für Empörung gesorgt. Unter anderem wurden Fotomontagen zur standrechtlichen Erschießung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) verschickt. Ein Bild zeigt eine SS-Mütze mit der Aufschrift: »Liebe Flüchtlinge, an diesen Mützen erkennen Sie Ihren Sachbearbeiter.« dpa/nd